Суд обязал КГГА завершить строительство ЖК «Демеевский квартал»

Суд обязал КГГА завершить строительство жилого комплекса «Демеевский квартал», поскольку застройщик не способен продолжать строительство. Об этом сообщает издание «Наші гроші».

Суд обязал КГГА завершить строительство ЖК «Демеевский квартал»
Фото: bild.ua

К чему суд обязал КГГА

Иск в Шестой апелляционный суд города Киева подали двое владельцев будущих квартир в ЖК «Демеевский квартал». Предварительные договоры купли-продажи они заключили с компанией-застройщиком «СБ ЛТД». Инвесторы говорят, что не получили обещанные квартиры в связи с остановкой строительных работ.

Суд признал противоправной бездеятельность городской власти Киева по организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса.

В своем решение суд отмечает, что КГГА обязана была контролировать соблюдение договорных обязательств застройщиками — ООО «СБ ЛТД» и ООО «Укрмиськбудхолдинг». И поскольку в ходе судебного разбирательства подтвердилась неспособность застройщика продолжать начатое строительство, КГГА должна была организовать работы по его завершению.

Коллегия судей отмечает, что бездействие КГГА возникло из-за игнорирования определенных действующим законодательством собственных полномочий.

Что известно об объекте

«Демеевский квартал» входит в список 40 объектов, которые самовольно реализовывала группа компаний «Укогруп» Анатолия Войцеховского на самозахваченных участках. Эти застройки сейчас являются объектом расследования по делу Нацполиции.

Сам основатель группы компаний «Укогруп» Анатолий Войцеховский скрывается от полиции в Польше.

Ранее сообщалось

  • Цены на первичном рынке жилья в Украине в июле-сентябре 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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