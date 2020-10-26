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2020-10-26
Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков
23 октября Национальный банк предоставил 560 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 6%. Об этом
Фото: rbc.ua
Какие банки получили рефинанс
Название третьего банка НБУ не уточнил — следует понимать, учитывая то, что соответствующий кредит был предоставлен на срок до 30 дней, а в таких случаях информация не раскрывается.
Что такое рефинансирование
Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.
Ранее сообщалось
- Национальный банк Украины 16 октября предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
- 9 октября НБУ предоставил 5 млрд грн рефинансирования для 14 банков.
- 2 октября НБУ предоставил банку Клиринговый дом 62,5 млн грн рефинансирования на срок до 83 дней под 6%.
- 25 сентября НБУ предоставил троим банкам 359,5 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6%: банк Авангард привлек кредит на 50 млн грн, а Кредит Днепр — на 9,5 млн грн.