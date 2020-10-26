Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков

23 октября Национальный банк предоставил 560 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 6%. Об этом говорится в данных НБУ.

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Какие банки получили рефинанс

Банк 3/4 получил заем на 258 млн грн.

Скай Банк — на 2 млн грн.

Название третьего банка НБУ не уточнил — следует понимать, учитывая то, что соответствующий кредит был предоставлен на срок до 30 дней, а в таких случаях информация не раскрывается.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

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