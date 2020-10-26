"Нафтогаз" в октябре поднял цену на газ для производителей тепла на 24%

Котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса.

В НАК "Нафтогаз" заявили, что в октябре 2020 года оптовая цена на газ для производителей теплоэнергии, которым поставляется газ в рамках НСО, составляет 5374,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Цена в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросла на 24%.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что до 1 мая 2021 поставляют природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Напомним, в сентябре "Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% - по годовому. В "Нафтогазе" рост цен объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.