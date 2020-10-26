Глава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов

4/5 дивидендов в пользу нерезидентов было выплачено в низконалоговые юрисдикции.

Глава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов
Богдан Данилишин
Фото: Соня Кошкина

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за последние 3,5 года из Украины вывели более $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов.

Дивидендов в пользу резидентов вывели на $ 8,5 млрд, проценты по прямым инвестициям - на $ 1,6 млрд. При этом поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестирования доходов составили $ 5,1 млрд. Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook.

"Около 4/5 дивидендов в пользу нерезидентов было выплачено в низконалоговые юрисдикции, среди которых выделяются Кипр и Нидерланды", - добавил Данилишин.

По его данным, выплата резидентами Украины процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составляла $ 8,6 млрд при том, что около 2/3 негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов.

"Это свидетельствует о связи сторон этих операций и направленности этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу. По портфельным инвестициям выплата процентов государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором составила за период 2017 - 2кв. 2020 года более $ 6,4 млрд. Таким образом, только за последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило 25 млрд долларов США!" - подытожил глава Совета НБУ.

Данилишин подчеркнул, что стратегическому партнерству Украины с МВФ ничего не угрожает, но Украина должна отстаивать национальные интересы в вопросах сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Напомним, президент Украины считает, что государство сегодня не может отказаться от кредитования со стороны Международного валютного фонда: "Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда".

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