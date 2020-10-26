МВФ хочет замедленного восстановления экономики в Азии

Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ) Азиатско-Тихоокеанский регион в 3-м квартале начинает восстанавливаться после худшей рецессии в своей истории. Однако, как говорится в сообщении Фонда, его беспокоит неравномерное улучшения ситуации в отдельных странах.

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Какова ситуация

Прогноз МВФ для региона был снижен во 2-м квартале 2020 году до 2,2% — худший результат для этого региона в истории.

Экономика Индии претерпела гораздо более резкого, чем ожидалось, сокращение — на 24% в годовом выражении. Она будет восстанавливаться в ближайшие кварталами очень медленно.

В Китае, который пострадал от пандемии раньше, чем другие страны, наблюдается довольно стремительное восстановление после локдауну в 1-м квартале. В этом году рост был пересмотрен до 1,9%, что является редким положительным показателем среди множества отрицательных.

Страны с развитой экономикой (Австралия, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия), которые все еще находятся в состоянии рецессии, ожидают в конце 2020 года несколько лучшие результаты, чем раньше.

МВФ прогнозирует, что в Новой Зеландии в этом году будет зафиксирован спад экономики на 6,1%, в Японии — на 5,3%. В Австралии ожидается снижение на 4,2%.

Через год эти три страны сообщат о росте ВВП , но умеренном — на 4,4% в Новой Зеландии, 2,3% в Японии и 3% в Австралии.

Риски для региона

Риски для восстановления региона заключаются в:

замедлении роста мировой экономики;

закрытых границах;

торговых ограничениях.

Но есть и хорошая новость, говорится в отчете МВФ . «Хорошая новость заключается в том, что мы ожидаем рост в районе 6,9% в 2021 году», — признают эксперты, хотя декларируют, что даже на этом фоне регион не достигнет допандемических уровней.

По мнению МВФ , мир может извлечь уроки из Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе с covid-19. Государства ввели ограничения даже при низких уровнях заболеваемости и ослабили меры только после «подавления» вируса.