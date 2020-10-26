Несмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГ

Несмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГ

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 17 по 24 октября сократились на 0,1% - до 28,38 млрд кубометров, свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

По состоянию на 24 октября запасы газа в ПХГ были на 32% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (21,6 млрд кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 92%.

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет. 

МинПром по материалам uaprom.info

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