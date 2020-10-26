Американский фондовый регулятор выплатит информатору рекордные $50 миллионов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатит рекордные $5о млн информатору, который помог регулятору выявить правонарушение. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Уточнение SEC

Это крупнейшая в истории американской финансовой системы выплата информатору, который помог выявить мошенничество с валютными курсами в Bank of New York Mellon.

В SEC уточнили, что информатор неоднократно сообщал о нарушениях внутри своего учреждения. И в дальнейшем, несмотря на трудности, поставил в известность власти и оказал критически важную помощь в ходе расследования.

Новый рекордсмен в сумме получит $114 млн – кроме выплаты от SEC, ему причитается $62 млн от другого госоргана, не указанного в сообщении.

Ранее

С момента первой выплаты в 2012 году SEC перечислила вознаграждения 108 осведомителям на общую сумму $676 млн. Источник этих денег – штрафы за выявленные при помощи информаторов нарушения. В случае, если размер штрафа превышает $1 млн, информатор может рассчитывать на 10-30% от его размера.