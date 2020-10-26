В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ

По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 567,4 млрд грн. Это на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября т. г. - 554,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ
Фото: zn.ua

Цифры сентября

Общую сумма вкладов физических лиц на начало октября 2020 года составляли депозиты:

  • в национальной валюте - 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн в месяц);
  • в иностранной валюте - 241,8 млрд грн (+6,0 млрд грн в месяц).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляла 3,2%, а сумма их вкладов по состоянию на 1 октября 2020 года - 43,5 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов).

Гарантия вкладов

Напомним, что с 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 222,8 млрд грн.

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Справочно

  • По состоянию на 1 октября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.
  • Выплачено возмещение на общую сумму 94,2 млрд грн.
  • Возмещение получили 2 млн человек.
  • Поступления в неплатежеспособные банки составили 38,2 млрд грн.
  • Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 октября 2020 года, составила более 14,806 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-сентябре 2020 года поступило 2,975 млрд грн.
  • На начало сентября текущего года продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 46 банков.

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