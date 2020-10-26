Наследники умершего главы Samsung уплатят почти половину стоимости активов в качестве налогов

В воскресенье, 25 октября, в 78-летнем возрасте умер глава концерна Samsung Ли Гон Хи. Он оставил в наследство своей семье активы общей стоимостью около 18 триллионов вон (около $15,9 миллиардов). Однако по закону из этой суммы наследники должны уплатить рекордно высокий налог. Об этом сообщает Yonhap, передает Униан.

Фото: vc.ru

Что известно о наследстве и налогах

У Ли Гон Хи осталась жена, двое дочерей и сын Ли Джэ Ен, который в последние годы выступал фактическим руководителем Samsung.

По мнению источников в отрасли, наследники должны будут уплатить в качестве налога более половины стоимости наследства – около 10 триллионов вон. И это только налог за унаследованные акции компаний Samsung.

Уплата этого налога может усложнить семейный контроль над Samsung, так как им, возможно, придется продать некоторые активы для покрытия долга.

В то же время законодательство Южной Кореи позволяет разбить подобные выплаты на срок до 5 лет.

Что еще известно

Ли Гон Хи стал главой Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, основателя компании. Состояние Ли Гон Хи оценивается в $20,7 млрд, он был самым богатым человеком Южной Кореи.

В 2005 году журнал Time назвал Ли одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

Он умер после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. В последние годы он практически не появлялся на публике, руководство группой Samsung взял на себя его сын – вице президент Samsung Ли Джэ Ён.