Суд снова разрешил Ахметову не платить за использование сетей "Укрэнерго" - СМИ

Апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Укрэнерго" и НКРЭКУ.

Суд снова разрешил Ахметову не платить за использование сетей "Укрэнерго" - СМИ
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вновь проиграла энергетическому монополисту ДТЭК суд по выплате за передачу электроэнергии при экспорте. Таким образом Ринат Ахметов сэкономил более 1 млрд грн. за пользование государственными электросетями, пишет Finbalance.

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Укрэнерго" и НКРЭКУ и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) и отменен ряд положений постановления Нацкомиссии по тарифам, которыми конкретизированы обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии.

Холдинг ДТЭК Ахметова, являющийся крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС. При этом ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.

Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в о взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Как известно, тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

В августе тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 55% (соответствующее решение приняла НКРЭКУ).

Также "Укрэнерго" предложило НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 год - еще на 60%. НКРЭКУ уже сделала шаг для 30-процентного повышения тарифа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
Блок рекламы


Похожие новости
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
CEO на один день: cооснователь monobank меняет работуCEO на один день: cооснователь monobank меняет работу
АМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть BillaАМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa
АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованнымиАМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУУкраинцы снова понесли деньги в банки — НБУ
Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянноMicrosoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно
Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафаГазпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа
Кабмин разрешил ДТЭК Ахметова отказаться от арендованных шахт "Добропольеугля"Кабмин разрешил ДТЭК Ахметова отказаться от арендованных шахт "Добропольеугля"
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
Последние новости
Подгружаем последние новости