Liberty Steel перезапустила два завода в Индии

Liberty Steel перезапустила два завода в Индии

Британская компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, возобновила производство на предприятиях Adhunik Metaliks и Zion Steel в Индии, приобретенных в феврале текущего года за 4,25 млрд рупий (59,6 млн долл.).

Завод Adhunik, расположенный в штате Одиша, включает модуль по производству восстановленного железа мощностью 300 тыс. т в год, небольшую доменную печь, электропечь и электростанцию на 34 МВт. Предприятие может выплавлять до 500 тыс. т стали в год. Zion Steel располагает мощностями по выпуску 400 тыс. т качественного сортового проката.

Компания объявила о банкротстве в 2018 г. Ее задолженность достигала 50 млрд рупий (680 млн долл.). Более двух лет предприятия простаивали. Как сообщает Liberty Steel, работы по их восстановлению начались в мае после выхода Индии из самой жесткой стадии карантина.

В дальнейшем британская компания планирует модернизировать Adhunik в рамках концепции Greensteel. Это означает, что она будет выплавлять сталь из вторичного сырья с минимумом выбросов углекислого газа и использовать возобновляемую энергию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
Блок рекламы


Похожие новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евроThyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного прокатаJSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечахNippon Steel решила плавить сталь в электропечах
В Индии построят новый цинковый заводВ Индии построят новый цинковый завод
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный заводБангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
ArcelorMittal расширяет производство в ИндииArcelorMittal расширяет производство в Индии
Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение ThyssenkruppLiberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминияВ Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%
Последние новости
Подгружаем последние новости