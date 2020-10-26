В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса

Совет поселка Санто-Стефано-ди-Сессанио, что находится на юго-востоке Италии, надеется привлечь новых молодых жителей с помощью грантов до 44 тысяч евро, если они откроют там бизнес, сообщает CNBC.

В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Фото: pinterest.com

В поселке проживает 115 человек, из которых 41 старше 65 лет, а 13 — моложе 20 лет.

Что известно о проекте

«Максимальная ежемесячная выплата составит 8 тыс. евро в течение трех лет. Местный совет также предусмотрела грант одноразовой максимальной выплаты в 20 тыс. евро для резидентов, которые откроют бизнес в Санто-Стефано. Им позволят вносить „номинальную“ плату за аренду жилья», — говорится в сообщении.

Претендентами на участие в программе должны быть лица от 18 до 40 лет. Это могут быть жители других итальянских регионов с населением не менее 2 тыс. человек, граждане ЕС или других стран с долгосрочным видом на жительство ЕС, выданным на неопределенный срок.

«Заявки принимаются до 15 ноября 2020 года», — отмечается в проекте.

Требования

Предприниматели обязаны переехать в Санто-Стефано как минимум на пять лет. Их компании должны предоставлять рабочие места, приоритетные для региона. Например, туристический гид, уборщик, специалист по техническому обслуживанию, руководитель аптеки или специалист по маркетингу и продажам в сфере общественного питания.

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