Банк Японии назвал условие для выпуска цифровой валюты
Япония откажется от выпуска цифровой валюты центробанка (CBDC), если идею не поддержит общественность. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу департамента платежных систем местного регулятора Кадзусигэ Камияма.
По его словам, власти рассматривают CBDC как способ повышения эффективности платежной системы и дополнение к наличным, а не их замену. Окончательного решения по выпуску цифрового актива пока нет.
«В конце концов, мы не можем продолжать работу, не получив достаточного понимания от общества, — заявил Камияма.
Расширить доступ к возможной цифровой валюте власти рассчитывают через финтех-компании. Камияма отметил, что на данном этапе регулятор решает, потребуется ли им специальная лицензия.
Ранее сообщалось
Ранее Банк Японии создал рабочую группу для изучения CBDC и участия в совместных исследованиях с регуляторами других стран.
Напомним, аналогичную группу собрал центробанк Филиппин. Эксперты заявили о необходимости дальнейшего изучения возможности выпуска государственной цифровой валюты.
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».
В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.