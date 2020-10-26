JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют

JPMorgan, инвестиционный банковский гигант с капитализацией в $316 миллиардов, заявил, что потенциальный долгосрочный рост для биткоинов является «существенным». Об этом пишет finance.24tv со ссылкой на Cointelegraph.

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Эта новая оптимистичная позиция по доминирующей криптовалюте появилась после того, как PayPal разрешил своим пользователям покупать и продавать криптовалюту.

Что говорят банкиры

Одной из причин, почему биткоин расти, является его конкуренция с золотом.

«Потенциальный долгосрочный рост биткоина будет значительным, если он будет более интенсивно конкурировать с золотом как „альтернативной“ валютой. Мы так считаем, учитывая, что миллениалы со временем станут более важной составляющей вселенной инвесторов», – говорится в отчете.

Аналитики отметили, что пока есть огромный разрыв между золотом и биткойном. По меньшей мере 2,6 триллиона хранятся в фондах, торгующихся на бирже золотом, а рыночная капитализация биткойна составляет $240 миллиардов.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина