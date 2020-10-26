JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют
JPMorgan, инвестиционный банковский гигант с капитализацией в $316 миллиардов, заявил, что потенциальный долгосрочный рост для биткоинов является «существенным». Об этом пишет finance.24tv со ссылкой на Cointelegraph.
Эта новая оптимистичная позиция по доминирующей криптовалюте появилась после того, как PayPal разрешил своим пользователям покупать и продавать криптовалюту.
Что говорят банкиры
Одной из причин, почему биткоин расти, является его конкуренция с золотом.
«Потенциальный долгосрочный рост биткоина будет значительным, если он будет более интенсивно конкурировать с золотом как „альтернативной“ валютой. Мы так считаем, учитывая, что миллениалы со временем станут более важной составляющей вселенной инвесторов», – говорится в отчете.
Аналитики отметили, что пока есть огромный разрыв между золотом и биткойном. По меньшей мере 2,6 триллиона хранятся в фондах, торгующихся на бирже золотом, а рыночная капитализация биткойна составляет $240 миллиардов.
JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина
- Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
- Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
- Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.