JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют

JPMorgan, инвестиционный банковский гигант с капитализацией в $316 миллиардов, заявил, что потенциальный долгосрочный рост для биткоинов является «существенным». Об этом пишет finance.24tv со ссылкой на Cointelegraph.

JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют
Фото: epravda.com.ua

Эта новая оптимистичная позиция по доминирующей криптовалюте появилась после того, как PayPal разрешил своим пользователям покупать и продавать криптовалюту.

Что говорят банкиры

Одной из причин, почему биткоин расти, является его конкуренция с золотом.

«Потенциальный долгосрочный рост биткоина будет значительным, если он будет более интенсивно конкурировать с золотом как „альтернативной“ валютой. Мы так считаем, учитывая, что миллениалы со временем станут более важной составляющей вселенной инвесторов», – говорится в отчете.

Аналитики отметили, что пока есть огромный разрыв между золотом и биткойном. По меньшей мере 2,6 триллиона хранятся в фондах, торгующихся на бирже золотом, а рыночная капитализация биткойна составляет $240 миллиардов.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина

  • Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
  • Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
  • Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.

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