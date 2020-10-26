Поддержка экономики: В Швейцарии предлагают раздать всем гражданам по 7 тысяч евро

Инициативный комитет во главе с Лукой Вилларом выступает за то, чтобы Национальный банк Швейцарии подарил народу 54 млрд франков (50,4 млрд евро). Каждый гражданин страны должен получить единовременное пособие в размере 7 500 франков (7 000 евро). Об этом пишет Swissinfo.ch.

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Зачем это нужно

Авторы идеи считают, что таким способом банк дополнительно закачает в реальную экономику 50,4 млрд евро, увеличит денежную массу и раскрутит инфляцию и личное потребление. В конечном счете это помогло бы понизить стоимость сильно переоценённого франка. Более дешевый франк укрепит швейцарский экспорт и окажет влияние на межбанковский рынок кредитов, уверен Инициативный комитет.

Что говорят эксперты

Инициативу сразу же одобрили в Швейцарской Ассоциации предприятий розничной торговли (Dachverband Handel Schweiz). Ее президент Жан-Марк Пробст заявил, что «таким образом, деньги будут попадать непосредственно туда, где им и надлежит быть, то есть в реальную экономику».

В то же время известно, что ещё в прошлом году президент ЦБ Швейцарии Томас Йордан назвал предложение раздавать деньги народу «опасной игрой с огнём» по причине того, что «смешивать монетарную и фискальную политику нельзя».

Среди известных сторонников идеи разовой выплаты – бывший председатель Федеральной резервной системы (ЦБ) США Бен Бернанке и бывший президент швейцарского ЦБ Филипп Хильдебранд.

Что дальше

У авторов проекта теперь есть 18 месяцев, чтобы собрать требуемые 100 000 подписей под своим проектом. 20 октября Федеральная канцелярия в Берне дала на это добро.

Напомним

В Швейцарии в 2016 году уже предлагали ввести так называемый безусловный базовый доход, когда каждый житель страны ежемесячно получал бы определённую сумму денег «просто так».

Однако тогда на общенациональном референдуме швейцарцы проголосовали «против».