В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)

Полиция Харькова задержала 64-летнего мужчину, который обманом завладел $ 10 тысячами клиента банка. Инцидент произошел в отделении банка на ул. Пушкинской, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)
Фото: rbc.ua

Что случилось

Злоумышленник представился работником банка и под предлогом обмена валюты провел 30-летнего потерпевшего в комнату для VIP-клиентов в отделение банка.

Воспользовавшись доверием потерпевшего, преступник завладел денежными средствами мужчины на сумму $ 10 000, вышел из отделения и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали мужчину непосредственно на выходе из банка. Полиция изъяла у него украденные средства.

Во время допроса 64-летний злоумышленник рассказал, что на одном из веб-сайтов выложил объявление об обмене валюты по завышенному курсу.

Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины.

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