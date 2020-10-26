В Канаде отменяют ограничения на добычу нефти
Канадская провинция Альберта в следующем месяце отменит ограничения на добычу нефти, введенные правительством в прошлом году с целью повысить рыночные цены. Об этом заявили в министерстве энергетики Альберты, передает ЭП.
Отмечается, что пандемия covid-19 привела к существенному сокращению добычи нефти в Альберте, и она не достигает объемов, определенных ограничениями. Несмотря на это провинция остается крупнейшим производителем нефти в стране.
«Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, он не будет вводить ограничений», — говорится в сообщении.
Сообщается, что правительство будет внимательно следить за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции.
Ранее сообщалось
- Всемирный банк прогнозирует, что цена барреля нефти в 2020-м и 2021 году составит $41 и $44 за баррель.
- Новый прогноз ВБ значительно лучше, чем оценки, которые он давал в июне. Тогда он прогнозировал их на уровне $32 в 2020 году и $38 в 2021-м.