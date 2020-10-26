Adidas намерена продать бренд Reebok

Крупный немецкий производитель спортивной одежды Adidas изучает вопрос о продаже бренда Reebok. Обсуждение сделки находится на начальном этапе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает delo.ua.

Adidas намерена продать бренд Reebok
Фото: epravda.com.ua

Что известно о планах компании

Ранее СМИ сообщали, что в сделке заинтересована VF Corp, владеющая брендами Timberland и North Face, и китайская компания Anta International Group Holdings.

Известно также, что генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании.

Окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
Блок рекламы


Похожие новости
Apple остается самым дорогим брендом в мире — InterbrandApple остается самым дорогим брендом в мире — Interbrand
ФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллионаФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллиона
Мининфраструктуры хочет продать три порта и сдать в концессию еще шестьМининфраструктуры хочет продать три порта и сдать в концессию еще шесть
В Одессе пытались незаконно продать военный городокВ Одессе пытались незаконно продать военный городок
First Quantum намерена расширять медный рудник в ЗамбииFirst Quantum намерена расширять медный рудник в Замбии
РоSSия намерена рефинансировать $1 миллиард белорусского долгаРоSSия намерена рефинансировать $1 миллиард белорусского долга
Thyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих местThyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих мест
Vale намерена увеличить добычу руды на 20 млн тоннVale намерена увеличить добычу руды на 20 млн тонн
Бренд 20th Century Fox прекращает свое существованиеБренд 20th Century Fox прекращает свое существование
Ощадбанк выиграл у Сбербанка РоSSии суд относительно брендаОщадбанк выиграл у Сбербанка РоSSии суд относительно бренда
Последние новости
Подгружаем последние новости