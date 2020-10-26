Adidas намерена продать бренд Reebok

Крупный немецкий производитель спортивной одежды Adidas изучает вопрос о продаже бренда Reebok. Обсуждение сделки находится на начальном этапе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает delo.ua.

Фото: epravda.com.ua

Что известно о планах компании

Ранее СМИ сообщали, что в сделке заинтересована VF Corp, владеющая брендами Timberland и North Face, и китайская компания Anta International Group Holdings.

Известно также, что генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании.

Окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.