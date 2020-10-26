CEO на один день: cооснователь monobank меняет работу

Сооснователь monobank Олег Гороховский готов стать гендиректором любой компании на один день и помочь ей повысить свою эффективность. Об этом он написал в телеграм-канале.

CEO на один день: cооснователь monobank меняет работу
Фото: rtvi.com

«CEO на один день»

Социальный эксперимент под названием «CEO на один день» Гороховский запускает с целью помочь развитию предпринимательства в Украине.

«Я считаю своим долгом помогать развитию предпринимательства в Украине. Самое ценное, чем я могу помочь начинающим и уже состоявшимся бизнесам, это пристально посмотреть на конкретный бизнес и предложить идеи по повышению его эффективности. Как правило, в зависимости от размера бизнеса, уже в первые два часа общения, я вижу резервы, сопоставимые с годовой выручкой компании. Я запускаю проект «СЕО на 1 день». Это, своего рода, социальный эксперимент. Я готов один день в месяц поработать CEO любого бизнеса, который покажется мне перспективным. Этот день будет насыщенным и интенсивным. Вам придется показать все, вы услышите много неудобных вопросов и даже неприятных вещей. Но это, в конечном счёте, позволит вам стать лучше, больше и эффективнее», - написал он.

Что нужно для участия

Гороховский призывает представителей малого и среднего бизнеса, которые хотят меняться и становиться эффективней, заполнить заявку. Названия первых трех компаний, которые выберет он, станут известными 6 ноября 2020 года. В этих и остальных выбранных бизнесах сооснователь monobank станет CEO на один день и предложит идеи по повышению эффективности компании.

Цена эксперимента

Это удовольствие не бесплатное — отобранные для участия в проекте компании обязаны сделать взнос в размере 100 000 грн. Деньги будут направлены на стипендии для талантливых студентов в трех ВУЗах — Могилянке, КПИ и Университете им. Шевченко.

Проект реализовывается в партнерстве с компанией Visa, которая поддерживает украинский малый и средний бизнес.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
Блок рекламы


Похожие новости
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУУкраинцы снова понесли деньги в банки — НБУ
«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день
СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривенСБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
Крупнейший сбой за 15 лет. Токийская фондовая биржа остановила работуКрупнейший сбой за 15 лет. Токийская фондовая биржа остановила работу
Еще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайнЕще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайн
Всемирный экономический форум в 2021 году поменяет место пропискиВсемирный экономический форум в 2021 году поменяет место прописки
Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода НовометГосэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет
"Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров"Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров
Последние новости
Подгружаем последние новости