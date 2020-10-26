CEO на один день: cооснователь monobank меняет работу

Сооснователь monobank Олег Гороховский готов стать гендиректором любой компании на один день и помочь ей повысить свою эффективность. Об этом он написал в телеграм-канале.

Фото: rtvi.com

«CEO на один день»

Социальный эксперимент под названием «CEO на один день» Гороховский запускает с целью помочь развитию предпринимательства в Украине. «Я считаю своим долгом помогать развитию предпринимательства в Украине. Самое ценное, чем я могу помочь начинающим и уже состоявшимся бизнесам, это пристально посмотреть на конкретный бизнес и предложить идеи по повышению его эффективности. Как правило, в зависимости от размера бизнеса, уже в первые два часа общения, я вижу резервы, сопоставимые с годовой выручкой компании. Я запускаю проект «СЕО на 1 день». Это, своего рода, социальный эксперимент. Я готов один день в месяц поработать CEO любого бизнеса, который покажется мне перспективным. Этот день будет насыщенным и интенсивным. Вам придется показать все, вы услышите много неудобных вопросов и даже неприятных вещей. Но это, в конечном счёте, позволит вам стать лучше, больше и эффективнее», - написал он.

Что нужно для участия

Гороховский призывает представителей малого и среднего бизнеса, которые хотят меняться и становиться эффективней, заполнить заявку. Названия первых трех компаний, которые выберет он, станут известными 6 ноября 2020 года. В этих и остальных выбранных бизнесах сооснователь monobank станет CEO на один день и предложит идеи по повышению эффективности компании.

Цена эксперимента

Это удовольствие не бесплатное — отобранные для участия в проекте компании обязаны сделать взнос в размере 100 000 грн. Деньги будут направлены на стипендии для талантливых студентов в трех ВУЗах — Могилянке, КПИ и Университете им. Шевченко.

Проект реализовывается в партнерстве с компанией Visa, которая поддерживает украинский малый и средний бизнес.