НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке

C 19 по 23 октября 2020 года Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке
Фото: delo.ua

Впервые с июля

НБУ впервые с июля 2020 года отказался от интервенций на валютном рынке. В последний раз Нацбанк не участвовал в торгах в течение недели 13 -17 июля.

Сколько купили валюты с начала года

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на $3584,10 млн. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $925,30 млн.

Сколько в резервах

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.

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