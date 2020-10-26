НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке

C 19 по 23 октября 2020 года Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ .

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Впервые с июля

НБУ впервые с июля 2020 года отказался от интервенций на валютном рынке. В последний раз Нацбанк не участвовал в торгах в течение недели 13 -17 июля.

Сколько купили валюты с начала года

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на $3584,10 млн. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $925,30 млн.

Сколько в резервах

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам.