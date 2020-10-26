Глава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчан
Глава Государственной налоговой службы среди дополнительных источников налоговых поступления в первую очередь назвал денежные переводы заробитчан в Украину. Об этом Алексей Любченко рассказал в интервью журналу Новое время.
Какие еще резервные источники видит ГНС
«Первый резерв – это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривень, то есть в 30 раз меньше – задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию», – сказал он.
Также глава ГНС отметил, что в Украине есть и другие резервы налоговых поступлений.
В частности, Любченко обратил внимание на проблему с выводом капиталов из Украины: «И есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег», – подчеркнул Любченко.
И наконец, еще один источник налоговых поступлений, по мнению Любченко, – это реализация плана BEPS.
Как обстоят дела на самом деле
Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн).
По данным НБУ, по итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% – до $6,29 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($6,64 млрд).
В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.
За семь месяцев 2020 года в Украину перевели через:
- банки – $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов);
- неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%);
- международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).
Согласно данным правительства, за время карантина в Украину вернулось 2,2 млн заробитчан.
Кстати
По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже – $12 млрд.