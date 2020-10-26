Сбербанк РоSSии хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грн

Хозсуд Киева открыл производство по иску роSSийского "Сбербанка" к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере 10,2 млн долл. и 203,8 млн грн.



Согласно судебным материалам, "дочка" роSSийского госбанка свои исковые требования обосновывает "ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии № 01-В/14/62/КЛ-КБ от 20.01.2014 года, в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанному сделкой", пишет Finbalance.



Учредителем ГАХК "Артем" является госконцерн "Укроборонпром".



ГАХК "Артем" является лидером в области производства авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.



