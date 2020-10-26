Nucor планирует удвоить поставки стали для автопрома

Nucor планирует удвоить поставки стали для автопрома

Американская компания Nucor готовится к значительному увеличению производства для автомобильного рынка, поскольку в отрасли наблюдается рост продаж, заявил генеральный директор компании Леон Топалян.

"Около 1,6 млн тонн нашей продукции в год идет на автомобильную промышленность. Это удвоится в ближайшие несколько лет", - сказал он.

Американские автопроизводители, которые были закрыты на период с началом вспышки коронавируса, столкнулись с неожиданным уровнем спроса на автомобили в условиях спада, вызванного пандемией.

Nucor, производящая высококачественные стальные листы, конструкционный пруток и х/к изделия из стали для автомобилей, сообщила о значительном восстановлении автомобильного спроса. Компания ожидает, что уровень производства в текущем квартале может превысить последний квартал 2019 года.

"По мере нашего продвижения вперед, автомобильная промышленность будет и дальше оставаться важной частью нашего бизнеса", - сказал Л.Топалян.



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