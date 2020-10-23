Товары, которые США закупает в Украине

Согласно данным AMS таможенной службы США, по итогам 8 месяцев 2020 года контейнерный экспорт Украины в США — 540 миллионов долларов. Американцы экспортируют из нашей страны товары сорока трех товарных групп, которые производят 66 украинских компаний.

Какие товары Украина экспортирует в США

Недавно в США ввели пошлины на некоторые виды товаров из Китая и Евросоюза, а также из Индии и Вьетнама, что дало возможность украинской продукции попасть на американский рынок в более широком ассортименте.

Так, с начала текущего выросли объемы экспорта в США из Украины подсолнечного масла, натурального пчелиного меда и еще нескольких видов продуктов питания, которые принято называть «этническими». В Америке их не производят, но из-за большого числа мигрантов из стран бывшего СССР, спрос на них достаточно высокий.

Какие товары Украина экспортирует в США

Кроме того, американцы закупают у нас силовые агрегаты для авиационной отрасли, самоходные машины, стальные трубы. В 90-е годы были налажены поставки крупных партий металлургической продукции. Однако в 2018-м году в США ввели дополнительные 25- и 15-процентные пошлины на сталь и алюминий. Что привело к значительному снижению экспорта данной продукции украинскими меткомбинатами в Соединенные штаты.

Для сравнения, Польша экспортирует в Штаты 102 товарные группы различных видов продукции общей стоимостью на два с половиной миллиарда долларов. При этом, сырьевые позиции практически отсутствуют. Соседняя с нами страна поставляет в США продукцию на конечном или промежуточном этапе производства с высокой добавленной стоимостью.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Украинские хранилища газа заполнены на 92%Украинские хранилища газа заполнены на 92%
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три годаШмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три года
Аграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в УкраинеАграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в Украине
Запуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 годуЗапуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 году
С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудникС помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник
Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукцииТурция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции
За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогазВслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
Германская компания построит в Украине инновационную СЭСГерманская компания построит в Украине инновационную СЭС
Внедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министраВнедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министра
Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евроДатская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости