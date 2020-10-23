Товары, которые США закупает в Украине

Согласно данным AMS таможенной службы США , по итогам 8 месяцев 2020 года контейнерный экспорт Украины в США — 540 миллионов долларов. Американцы экспортируют из нашей страны товары сорока трех товарных групп, которые производят 66 украинских компаний.

Недавно в США ввели пошлины на некоторые виды товаров из Китая и Евросоюза , а также из Индии и Вьетнама, что дало возможность украинской продукции попасть на американский рынок в более широком ассортименте.

Так, с начала текущего выросли объемы экспорта в США из Украины подсолнечного масла, натурального пчелиного меда и еще нескольких видов продуктов питания, которые принято называть «этническими». В Америке их не производят, но из-за большого числа мигрантов из стран бывшего СССР , спрос на них достаточно высокий.

Кроме того, американцы закупают у нас силовые агрегаты для авиационной отрасли, самоходные машины, стальные трубы. В 90-е годы были налажены поставки крупных партий металлургической продукции. Однако в 2018-м году в США ввели дополнительные 25- и 15-процентные пошлины на сталь и алюминий. Что привело к значительному снижению экспорта данной продукции украинскими меткомбинатами в Соединенные штаты.