Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro

Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США.

Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть половиной доли в уставном капитале площадки ProZorro "Держзакупівлі.Онлайн".

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, преступную группу возглавлял бывший правоохранитель. В 2017 году злоумышленники решили получить контроль над площадкой "Держзакупівлі.Онлайн".

С этой целью злоумышленники под угрозой насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США.

Для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

В прокуратуре подчеркнули, что угрозы работе системы публичных закупок ProZorro сейчас нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Украинские хранилища газа заполнены на 92%Украинские хранилища газа заполнены на 92%
Блок рекламы


Похожие новости
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех странКанада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
Glencore делает ставку на медь, никель и кобальтGlencore делает ставку на медь, никель и кобальт
На КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхностьНа КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхность
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
Три банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделатьТри банка подключили шеринг цифровых документов. Еще 30 готовятся это сделать
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
ProZorro интегрировалось с ГосказначействомProZorro интегрировалось с Госказначейством
Кабмин запустил ProZorro Market: онлайн-магазин для госучрежденийКабмин запустил ProZorro Market: онлайн-магазин для госучреждений
Профессиональный инвестор нашел способ делать каждого американца миллионеромПрофессиональный инвестор нашел способ делать каждого американца миллионером
Минюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.ПродажиМинюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.Продажи
Последние новости
Подгружаем последние новости