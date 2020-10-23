Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть половиной доли в уставном капитале площадки ProZorro "Держзакупівлі.Онлайн".

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, преступную группу возглавлял бывший правоохранитель. В 2017 году злоумышленники решили получить контроль над площадкой "Держзакупівлі.Онлайн".

С этой целью злоумышленники под угрозой насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США .

Для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

В прокуратуре подчеркнули, что угрозы работе системы публичных закупок ProZorro сейчас нет.