Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек

Роботы могут оставить без работы по всему миру 800 млн человек

Около четверти мировой рабочей силы может потерять свою работу из-за достижений в автоматизации. Об этом говорится в оценках Bloomberg Economics.

Экономисты Bloomberg указывают, что больше всего от роботизации могут пострадать страны Персидского залива, Чехия, Словакия и Япония. Причиной является наличие большой части несложной рутинной работы в общей рабочей силе этих стран. Такую занятость легче заменить автоматизированными процессами.

Ранее ожидалось, что роботы заменят преимущественно сегмент низкоквалифицированной работы. Речь идет также и о процессах, которые можно разложить на несложные механические шаги. Такая работа свойственна людям со средним уровнем доходов, что может привести к увеличению экономического неравенства в обществе.

Среди положительных последствий развития технологий исследователи называют уменьшение негативного влияния на экономики этих стран из-за стремительного старения населения.

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