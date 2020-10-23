СМИ: PayPal готовится к поглощению криптовалютной фирмы

Платежный гигант PayPal исследует рынок в поисках криптовалютной компании для покупки.

СМИ: PayPal готовится к поглощению криптовалютной фирмы
Фото: mind.ua
Платежный гигант PayPal исследует рынок в поисках криптовалютной компании для покупки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Что известно

По данным источников издания, сейчас проходят переговоры между платежной компанией и кастодиальной фирмой BitGo. Пока неизвестна сумма, которую предлагают за BitGo, однако компания оценивается в $170 млн.

«Переговоры лишь в начальной стадии, и PayPal вполне может переключиться на другую фирму», – пишет Bloomberg.

Представители PayPal отказались комментировать данную информацию, заявив, что не «комментируют слухи и спекуляции». Однако приобретение BitGo было бы весьма логичным шагом для PayPal.

Предыстория

  • Ранее «Минфин» писал, что недавно компания объявила о скорой поддержке криптовалют на своей платформе и в приложении Venmo. В таком деле опыт BitGo в хранении цифровых активов будет очень полезным.

  • В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.

  • Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

  • О запуске сервиса криптовалютного трейдинга PayPal может быть объявлено уже на текущей неделе, говорят источники Coindesk.

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