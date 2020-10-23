Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года

Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года

Всемирный банк прогнозирует цены на железную руду на уровне 107 долл./т в 2020 году. Об этом говорится в обзоре Commodity Markets Outlook за октябрь, опубликованном на сайте кредитной организации.

В 2021 году цены на железную руду опустятся до 105 долл./т.

"Ожидается, что в 2020 году цены на железную руду останутся высокими – в среднем более чем на 7% выше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году прогнозируется снижение цен на 2% по мере постепенного восстановления поставок из Бразилии", − говорится в обзоре Всемирного банка.

Цены на руду в третьем квартале 2020 года выросли на 25% по сравнению со слабыми первым и вторым кварталами. Причины две – устойчивый рост спроса со стороны китайских сталелитейщиков и угроза перебоев в поставках.

Добыча железной руды в Бразилии сократилась из-за пандемии коронавируса и связанными с ней перебоями в поставках, а также в связи с ужесточением нормативных требований по добыче.

Всемирный банк отмечает восстановление добычи руды в Бразилии, но сомневается в значительном росте предложения в краткосрочной перспективе.

Отметим, что Fitch повысил прогноз цен на железную руду до 95 долл./т в 2020 году. Тем не менее в долгосрочной перспективе стоимость сырья сократится до 60 долл./т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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