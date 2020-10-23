"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко

Официально в 2019-м 30% всего населения не получали доходов.

"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко
Фото: Lb.ua

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Налоговая служба Украины довольно длительное время не видит на налоговой карте экономически активного населения 5,6 млн граждан", - сказал он.

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС - 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн гривен. Из них доходы в виде зарплаты - 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 миллиона - это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн человек не пенсионного возраста", - пояснил Любченко.

По его словам, официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получали доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.п.).

Ранее в интервью LB.ua Любченко заявил, что налоги с зарплаты можно уменьшить на четверть.

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