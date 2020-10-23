В Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официально

На сегодня в Украине заработную платную получают только 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн — пенсионеры. То есть 9,5 млн человек удерживают всю страну. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава ГНС Алексей Любченко.

В Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официально
Фото: delo.ua

Что показывает статистика

В Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн — это граждане, которые находятся на подконтрольной территории Украины. Доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.

«У нас экономически активное население по классификации ООН (а это — 15-70 лет) — около 34,6 млн. По этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет», — подчеркнул Любченко.

Как решить вопрос

По мнению главы налоговой решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.

«Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги. Человек ходит, голосует. Я против. Это моя гражданская позиция. Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги — и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах», — отметил Любченко.

Как правительство ведет борьбу с «нелегалами»

  • В начале года Гоструда провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда.

  • 600 инспекторов труда провели разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли. В более 56 тыс. случаях к проверкам приобщался Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и местное самоуправление.

  • Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет. В неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан.

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