Криптовалютная Ripple собирается бежать из США из-за регуляторов

Компания финансовых технологий Ripple с оборотом $ 10 млрд, наиболее известная своей криптовалютой XRP, рассматривает возможность переезда своей штаб-квартиры за границу из-за недовольства нормативно-правовой базой США . Об этом сообщает CNBC.

Фото: hashtelegraph.com

Что происходит

Крис Ларсен, соучредитель и исполнительный председатель Ripple, впервые заявил о желании компании перенести свою глобальную штаб-квартиру за пределы США в интервью журналу Fortune в начале этого месяца.

«Тогда как биткоин и эфириум имеют определенные «поблажки», статус криптовалюты Ripple остается окутанным неопределенностью», — сообщает компания.

Гендиректор Ripple Брэд Гарлингхаус сказал, что прежде всего компания рассматривает возможность переезда в Великобританию. «Британский орган по надзору за рынками не считает XRP ценной бумагой — ключевым источником раздора на своем рынке США », — подчеркнул Гарлингхаус.

«То, что вы видите в Великобритании, является четкой классификацией, и британский регулятор финансового рынка FCA взял на себя ведущую роль в определении того, как мы должны думать об этих различных активах и вариантах их использования. Результатом этого стала ясность в том, что XRP не является ценной бумагой и используется как валюта. При такой ясности для Ripple было бы выгодно работать в Великобритании», — сказал гендиректор.

Кроме Великобритании, Ripple рассматривает для переезда Швейцарию, Сингапур, Японию и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

Ripple была вовлечена в судебную тяжбу с некоторыми инвесторами в криптовалюты, которые обвиняют ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг, и заявлениях о XRP, вводящих в заблуждение. Компания обвинения отрицает, отклоняя предположение, что XRP квалифицируется как ценная бумага.

CNBC отмечает, что, между тем, официальные лица Комиссии по ценным бумагам и биржам США заявили, что криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, не являются ценными бумагами, и их не следует регулировать так же, как акции и облигации. Статус XRP остается окутанным неопределенностью.

О Ripple

Это криптовалютная платформа для платежных систем, ориентированная на операции с обменом валют без обратных платежей.

Запущена в 2012 году под юрисдикцией США .

Особенностью является консенсусный реестр (ledger). Базируется на открытой разделенной базе данных. Использует процесс согласования, что позволяет производить обмен в распределенном процессе.

Протокол поддерживает токены на фидуциарные деньги, криптовалюту, биржевые товары или другие объекты, такие как мили пассажиров, которые много летают, или минуты мобильной связи.