Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует, что цена барреля нефти в 2020-м и 2021 году составит $41 и $44 за баррель.

Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году
Фото: finclub.net

Всемирный банк прогнозирует, что цена барреля нефти в 2020-м и 2021 году составит $41 и $44 за баррель. Такой прогноз банк дал в опубликованном им докладе о перспективах сырьевых рынков.

Что прогнозируют в банке

«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем $44 за баррель в 2021 году и примерно $41 за баррель в 2020 году. Предположительно, спрос будет расти весьма медленными темпами, поскольку развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения», — говорится в докладе.

Новый прогноз ВБ значительно лучше, чем оценки, которые он давал в июне. Тогда он прогнозировал их на уровне $32 в 2020 году и $38 в 2021-м.

ВБ отметил, что цены на нефть в ближайшем будущем поддержат такие факторы, как возможное продление сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти на нынешнем уровне и сокращение производства нефти в США.

Авторы доклада предположили, что в 2021 году мировая экономическая активность вернется к уровню, который был характерен для нее до пандемии covid-19. Они прогнозируют также усиления спроса на газ и уголь.

«Почти все цены на сырьевые товары восстановились в третьем квартале 2020 года после резкого снижения в начале года. Цены на сырую нефть удвоились с апреля в ответ на сокращение поставок, но остаются намного ниже их предпандемического уровня», — отмечается в релизе, сопровождающим публикацию доклада.

По прогнозам ВБ, в 2021 году незначительно вырастут цены на металл и сельскохозяйственную продукцию: на 2 и 1 процент соответственно.

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