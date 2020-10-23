Банк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУ

В Нацбанке рассказали , имеет ли право банк арестовывать средства на счету, на который вы получаете зарплату, пенсию или другие социальные выплаты. «Минфин» выбрал главное.

Фото: bank.gov.ua

На что жалуются клиенты банков

С начала 2020 года Нацбанк получил около 130 жалоб от граждан об аресте средств на их счетах из-за кредитной задолженности, неуплаченных штрафов, алиментов и т. д. Речь идет о счетах, на которые украинцам перечисляют зарплату, стипендии, пенсии, социальные пособия и другие выплаты.

Нацбанк предоставил разъяснения и ответил на часто задаваемые вопросы

Имеет ли банк право наложить арест на личные средства клиента, если он имеет кредитный долг (или неоплаченные штрафы, алименты или другие обязательства)?

Когда вы подписываете кредитный договор, то берете на себя обязательства о погашении тела кредита вместе с комиссиями и процентами за пользование. Если вы нарушите эти условия, то финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд.

Эти исполнительные органы могут арестовать средства на вашем счету.

Также арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Могут ли арестовать счет с зарплатой, пенсией или соцвыплатами?

Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты — это так называемые средства целевого назначения. Но банк может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств.

Поэтому счет, который открывается, в том числе для зачисления зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом. То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения.

Если счет, на который причисляют зарплату, пенсию, стипендии или соцвыплаты, является текущими, то арест могут наложить на все доступные средства, потому что нет технической возможности разделить целевые средства и «обычные».

Если же банк открыл вам отдельный счет исключительно для зачисления целевых поступлений, то он возвращает без исполнения полученное от исполнителя постановление об аресте средств должника с указанием причин возврата. Но это не значит, что из денег целевого назначения не могут взиматься отчисления на погашение долга по кредиту, штрафами или алиментами.

Взыскание с целевых выплат должника осуществляют предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица-предприниматели, которые, собственно, начисляют зарплату, пенсию, стипендию и т.п. на основании документов от исполнителей.

Общий размер удержаний из заработной платы, стипендии, пенсии и т.п. может составлять от 20 до 50 процентов.

То есть на банковский счет поступает сумма, с которой работодатель (учреждение, организация и т.д.) уже удержал средства на погашение долга.

Что же тогда называют специальным счетам, из которых запрещено взимать задолженность?

Законодательство действительно запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования. Проще говоря, это счета предприятий, занимающихся производством или поставками энергии, воды, отоплением помещений и тому подобное.

Что делать, если банк арестовал ваш пенсионный, зарплатный счет или счет для получения соцвыплат?

Если государственный или частный исполнитель наложил арест на счет с целевыми средствами, вам нужно обратиться в органы исполнительной службы, предоставив документальное подтверждение того, что ваш текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат.

Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, пенсионного фонда и тому подобное.

Если после этого исполнительная служба не снимает арест с денежных средств, вы имеете право обжаловать вынесенное государственным или частным исполнителем постановление об аресте средств в судебном порядке.

Что советует Нацбанк

Национальный банк советует избегать задолженностей, которые приводят к аресту средств на счетах.

Если вы оказались в ситуации, когда не в состоянии гасить кредит, необходимо обратиться в банк или финансовое учреждение, с которым у вас заключен договор, и договориться о реструктуризации долга — индивидуальный удобный для вас план выплат без начисления лишних процентов, пени и штрафов.