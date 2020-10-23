НБУ поясняет: золотистые монеты номиналом 1 грн являются законным платежным инструментом

Национальный банк официально заявляет о законности 1-гривневых золотистых монет. Регулятор ответил на многочисленные вопросы граждан о законности таких платежных средств, как золотистые монеты, на официальной странице в фейсбуке.

НБУ поясняет: золотистые монеты номиналом 1 грн являются законным платежным инструментом
Фото: dengi.ua

На что обращает внимание Нацбанк

Все золотистые гривневые монеты номиналом 1 грн является законным средством платежа. Ими можно свободно расплатиться на территории всей Украины в любых местах - в магазинах, банках, транспорте, заведениях общественного питания и быта и др.

Кроме того, монеты номиналом 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 грн тоже остаются действительным платежным средством. Все субъекты хозяйствования должны принимать их во время наличных расчетов.

В этом году Национальный банк изъял из обращения только монеты номиналом 25 копеек. Их можно обменять в течение следующего года в отделениях всех банков. А потом в течение еще двух лет - в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений.

В случае отказа банков принимать для обмена монеты 25 копеек граждане могут обращаться с жалобами в Национальный банк. Все факты НБУ тщательно проверит и отреагирует на них.

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