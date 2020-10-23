МФО и операторы почтовой связи теперь могут делегировать определенные функции

Национальный банк Украины расширил функции небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи. Отныне они могут передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего их перевода. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

МФО и операторы почтовой связи теперь могут делегировать определенные функции
Фото: ukr.radio

О ком идет речь

Такие новые возможности предоставлены небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, имеющим лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Они должны иметь правовой статус платежных организаций и/или участников платежной системы.

Передача полномочий по операциям по приему наличности для дальнейшего ее перевода должна быть закреплена в соответствующем договоре между сторонами процесса.

Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг — это рабочее место работника, оборудованное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением (ПО). Это ПО должно позволять работнику формировать электронный документ на перевод наличности и обеспечить обработку и передачу информации в банк и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.

Что даст расширение функций

Подобное нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривнах для дальнейшего ее перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям — выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Когда вступает в силу

Постановление правления Нацбанка №143, которым введены указанные нормы, вступает в силу с 23 октября 2020 года.

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