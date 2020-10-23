В Европе может разориться каждый второй малый и средний бизнес — опрос McKinsey

Руководители 55% малых и средних предприятий в Европе ожидают, что им придется закрыть бизнес в течение следующих 12 месяцев, если их доходы останутся на текущем уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства McKinsey, сообщает Reuters.

В Европе может разориться каждый второй малый и средний бизнес — опрос McKinsey
Фото: giftcool.ru

Прогноз McKinsey

Оценивая текущую траекторию доходов малого и среднего бизнеса, McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.

Пандемия сильно ударила по этим компания: 70% из них сообщили о падении выручки. В Италии и Испании ситуация оказалась еще хуже из-за масштабов пандемии и сопутствующих ей локдаунов.

Поводов для оптимизма мало, и большинство респондентов описали экономику, как слабую. Это увеличивает опасения роста банкротств, дефолтов по кредитам и, следовательно, увольнений.

Правительства всех пяти стран, участвовавших в опросе, уже объявили о дополнительных мерах поддержки рынка труда в надежде ограничить безработицу на фоне второй волны сovid-19.

McKinsey считает, что только государственные дотации и финансовая помощь международных финансовых институтов способны предотвратить массовое банкротство малого бизнеса.

Методика проведения опроса

Опрос проводился в пяти странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Респондентами выступили 2200 руководителей малых и средних предприятий.

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