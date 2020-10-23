Боголюбов просит суд вернуть ему 33,3% акций ПриватБанка

Это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.

Боголюбов просит суд вернуть ему 33,3% акций ПриватБанка
Геннадий Боголюбов
Фото: kyiv-city.com

Бизнес-партнер Игоря Коломойского, бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка.

Среди ответчиков, в частности, Кабинет Министров, Министерство финансов, Фонд гарантирования вкладов и, собственно, ПриватБанк, пишет finbalance.

В одном иске Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн (это показатель, который был до национализации банка), а также свою долю в нем - 33,2525% (пакет акций, прямым владельцем которого Боголюбов был до национализации).

Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

В другом иске Боголюбов просит суд истребовать из владения государства в лице Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций ПриватБанка, принадлежащих на праве частной собственности Боголюбову по состоянию на 18 декабря 2016 года, а также обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Стоит заметить, что это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка. Их будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации ПриватБанка. Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПриватБанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Решение не вступило в силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции.

19 декабря 2019 года Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы по решению Палаты Верховного Суда по иску семьи Суркисов о признании их связанными с ПриватБанком лицами. 15 июня 2020 года Верховный Суд завершил рассмотрение этого вопроса и принял решение в пользу государства.

16 октября Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

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