Нацбанк готовится к выходу на вторичный рынок ОВГЗ

Национальный банк разрабатывает стратегию своего участия в торгах на вторичном рынке ОВГЗ. Об этом сообщит заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время пресс-брифинга, посвященного решению правления НБУ по монетарной политике.

Нацбанк готовится к выходу на вторичный рынок ОВГЗ

Юрий Гелетий напомнил, что разработка стратегии участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ предусмотрена Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.

«Наша позиция неизменна, НБУ не участвует в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. В то же время мы отрабатываем различные модели нашего участия на вторичном рынке», — рассказал он.

По словам заместителя главы Нацбанка, сейчас НБУ проводит дискуссии с Министерством финансов и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку относительно формата участия на вторичном рынке.

«Как мы неоднократно отмечали, участие НБУ на вторичном рынке точно не может быть в формате скрытой эмиссии и финансирования дефицита бюджета. Возможно, это будет роль маркетмейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину и ликвидность. Это должны быть операции с ограниченным объемом и направленые на развитие рынка ценных бумаг», — рассказал Гелетий.

Доступ к рынку открыт

31 марта 2020 Совет Национального банка снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.

Как тогда объяснял член Совета НБУ Виталий Шапран, НБУ сможет проводить операции на вторичном рынке, например, с целью сглаживания колебаний доходности.

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