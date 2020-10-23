Турция сократила экспорт арматуры

Согласно данным Турецкого института статистики (TUIK), совокупный объем экспорта арматуры из Турции составил в январе-августе 2020 г. около 3,65 млн т по сравнению с 3,8 млн т в таком же периоде годом ранее.



Объемы поставок арматуры в Евросоюз заметно сократился по результатам 8 месяцев года вследствие квот и пандемии коронавируса.



Также снизились поставки арматуры в страны Ближнего Востока вследствие увеличения производства арматуры в регионе, однако турецкие производители попытались переориентироваться на продажу материала в Юго-Восточную Азию и США .

