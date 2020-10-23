Шмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три года

Ранее премьер считал, что на это уйдет всего год.

Шмыгаль: создание фондового рынка в Украине может занять три года
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль ухудшил оценку сроков создания фондового рынка в Украине. По его мнению, это может занять три года, а не один год, как он заявлял месяцем ранее.

Шмыгаль надеется, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, которые уже имеют действующие финансовые модели в своих странах, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Есть таймлайн - трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил", - отметил премьер.

Глава правительства также поддержал инициативу о подписании меморандума с международными партнерами и стейкхолдерами. Меморандум должен включать в себя пошаговую имплементацию по развитию необходимой финансовой инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине и засвидетельствовать приоритетность соответствующей реформы для правительства.

Директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси заявил о поддержке реформы фондового рынка в Украине. По его мнению, это будет иметь значительное позитивное влияние на экономику.

"Проект изменит то, как международные инвесторы смотрят на Украину, если он будет внедрен правильным образом. Это больше чем идея, мы хотим, чтобы платформа для торговли различными видами активов была реальностью", - заявил Гаусси.

Напомним, в сентябре Шмыгаль заявил, что рассчитывает на создание в Украине фондового рынка за год. Он заверил, что консультации со специалистами о создании в Украине фондового рынка уже начались.

Фондовый рынок - это экономическая и финансовая отрасль, в рамках которой происходит торговля ценными бумагами, а также их обмен и залог.

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