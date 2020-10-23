Аграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в Украине

На проблемную ситуацию повлияла засуха.

Аграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в Украине
Фото: Depositphotos

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства анонсировало проведение совещания с представителями аграрных ассоциаций относительно ситуации на зерновом рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Во время совещания планируется обсудить вопросы:

1) ситуации на зерновом рынке;

2) проблемы выполнения аграриями обязательств по форвардным контрактам вследствие неблагоприятных погодных условий;

3) необходимости выработки механизма ускоренного получения документального подтверждения форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.

По данным "Экономической правды", с просьбой о встрече с министром для решения проблемной ситуации на рынке зерна в связи с засухой в южных регионах Украины ранее обратился Всеукраинский аграрный совет.

В ассоциации сообщили, что многие агропроизводители, особенно в Одесской области, потеряли урожай полностью, значительная часть не собрала его в запланированных объемах, и поэтому сельхозпроизводители не в состоянии выполнить свои обязательства по поставке продукции по форвардным контрактам.

Украинская зерновая ассоциация заявила о попытках недобросовестных агропроизводителей на фоне низкого урожая сорвать ранее заключенные форвардные контракты на поставку зерна и рисках обвала рынка зерновых Украины.

В УЗА заявили, что в случае дефолтов производителей по форвардным контрактам, международные компании урежут лимиты финансирования украинского зернового рынка по форвардным контрактам на следующий год и сократят объемы торговли с потенциально рискованной страной. По оценкам ассоциации, это около 11-12 млрд долларов в год.

Напомним, в сентябре Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине в 2020 году. По его словам, правительство ожидает в 2020 году 68 млн тонн урожая зерновых.

Ранее Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи. В частности, министерство скорректировало прогнозируемое производство зерновых для всех категорий хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

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