Китай вышел на пик производства стали

Китай вышел на пик производства стали

Производство стали в Китае достигло пика, а затем будет постепенно снижаться, сообщил Ли Синьчуан, вице-президент китайской металлургической ассоциации CISA.

По его словам, китайские компании будут расширять выпуск высококачественной стальной продукции, тогда как производство массовых категорий проката уменьшится. Соответственно, снизится металлоемкость национальной экономики.

В то же время существенного падения производства не произойдет. Выплавка стали стабилизируется на высоком уровне на длительный период благодаря спросу со стороны строительного сектора и промышленности.

На ближайшие месяцы Ли Синьчуан прогнозирует сокращение выпуска стальной продукции, так как избыточное производство привело к накоплению складских запасов, снижению цен и падению рентабельности металлургических компаний. Кроме того, к концу текущего года Китай снова превратится в крупного нетто-экспортера стали.

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