Индия резко увеличила экспорт стали

Индия резко увеличила экспорт стали

В I полугодии текущего финансового года (апрель-сентябрь 2020) Индия экспортировала 6,54 млн. тонн металлопроката. Рост объёмов в годовом соотношении - 66,3%, сообщает Platts со ссылкой на предварительные данные Joint Plant Committee.

На долю горячекатаных рулонов в общем объёме экспорта пришлось 4,49 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении - 96,8%.

Ключевым рынком для поставок продукции индийских металлургических предприятий стал Китай - 1,9 млн. тонн. Далее следует Вьетнам - 1,61 млн. тонн.

В сентябре 2020 года из Индии за рубеж было отгружено 0,864 млн. тонн металлопроката - на 16,8% меньше по сравнению с августом и на 15,2% в годовом сопоставлении.

Стальной импорт составил по итогам апреля-сентября 1,99 млн. тонн, что на 50,6% ниже результата аналогичного периода 2019 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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