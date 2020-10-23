На Филиппинах построят мощный прокатный завод

На Филиппинах построят мощный прокатный завод

Филиппинская компания Global Ferronickel Inc. (GFNI), один из крупнейших поставщиков никелевой руды в стране, намерена построить прокатный завод в провинции Батаан недалеко от столицы страны Манилы.

Как заявил президент GFNI Данте Браво, компания диверсифицирует свой бизнес, чтобы получить выгоду от подъема в строительном секторе страны. В настоящее время на Филиппинах реализуется широкомасштабная программа инфраструктурного, социального и жилищного строительства "Строить, строить, строить".

Возведение завода мощностью 600 тыс. т арматуры в год и стоимостью около 50 млн долл. должно стартовать в первом квартале 2021 г. Его ввод в строй запланирован на начало 2022 г. Партнером GFNI в этом проекте выступает гонконгская инвестиционная компания Huarong Asia Limited, которая контролируется одним из китайских госбанков.

Данный проект был анонсирован еще весной 2019 г. Предполагалось, что строительство начнется в текущем году, но из-за эпидемии коронавируса, карантина и приостановки международного сообщения его пришлось отложить на несколько месяцев.

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