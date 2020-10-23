Курс валют в Киеве: 23 октября 2020 года

Сегодня, 23 октября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,27 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,20 гривен за доллар, продажи – 28,40 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,34 гривен/доллар, продажа – 28,38 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,15 гривен за евро, продажи – 33,63 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,38 гривен/евро, продажа – 33,44 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,30 гривен за 10 рублей, продажи – 3,78 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,61 гривен за 10 рублей, продажа – 3,64 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua