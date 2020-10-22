Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ

Президент отметил, что благодарен МВФ за финансовую поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина на сегодняшний день не может отказаться от кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что благодарен МВФ за финансовую поддержку.

"Но когда мы говорим, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ , и привлекать деньги под конкретные инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира. Но сейчас у нас экономика слабая", - добавил Зеленский.

Напомним, МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 - с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, третьего - $560 млн и четвертого - $980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и 600 млн евро от ЕС .

10 сентября представитель МВФ не смог назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук отметил, что у МВФ нет претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by, однако есть вопрос к решению Конституционного суда по поводу НАБУ.

Владимир Зеленский задержку транша объясняет "противодействием отдельных людей".