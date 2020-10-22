Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ

Президент отметил, что благодарен МВФ за финансовую поддержку.

Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
Фото: Inform-ua.info

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина на сегодняшний день не может отказаться от кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что благодарен МВФ за финансовую поддержку.

"Но когда мы говорим, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги под конкретные инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира. Но сейчас у нас экономика слабая", - добавил Зеленский.

Напомним, МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 - с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, третьего - $560 млн и четвертого - $980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и 600 млн евро от ЕС.

10 сентября представитель МВФ не смог назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша.

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук отметил, что у МВФ нет претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by, однако есть вопрос к решению Конституционного суда по поводу НАБУ.

Владимир Зеленский задержку транша объясняет "противодействием отдельных людей".

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