Трубы уже уложены на длину 2300 из 2460 км, газопровод готов на 94%.

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG предупредила, что расширение санкций США против магистрали ударит по более чем 120 компаниям из более чем 12 стран Европы.

Об этом пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщила роSSийским СМИ .

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток-2", влияют на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции непосредственно коснутся более 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - заявили в компании .

В Nord Stream 2 AG также заявили, что проект газопровода получил все необходимые разрешения в соответствии с национальным и международным законодательством. Трубы уже уложены на длину 2300 из 2460 км, газопровод готов на 94%.

21 октября Государственный департамент США

расширил санкции относительно газопровода "Северный поток-2". Новая директива устанавливает, что санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для "модернизации или установки оборудования" для судов, будут работать над строительством "Северного потока-2".