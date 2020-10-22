В мире упало потребление лома

В мире упало потребление лома

Глобальное потребление лома в январе-июне 2020 года снизилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 209,8 млн т. Это рекордный показатель за все время.

Об этом свидетельствуют данные Bureau of International Recycling (BIP), сообщил Steel Orbis.

В частности, Китай за полгода сократил потребление металлолома на 7,3% по сравнению с январем-июнем 2019 года – до 93,75 млн т. Страна остается крупнейшим потребителем сырья в мире.

BIP прогнозирует рост электродугового производства в Китае, что будет стимулировать производство лома в течение следующего десятилетия.

За полгода потребление лома также сократилось: в странах ЕС – на 13,3%, до 39,8 млн т; в США – на 18,9%, до 20,2 млн т; в РоSSии – на 7,3%, до 13,6 млн т; в Турции – на 4,3%, до 13,6 млн т.

Крупнейшим экспортером лома в мире остается ЕС. За первое полугодие страны-члены сократили поставки на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 9,8 млн т.

Напомним, что Япония в январе-августе увеличила экспорт лома на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 670,6 тыс. т. Основные потребители японского сырья – Вьетнам, Южная Корея и Тайвань.

МинПром по материалам ГМК Центр

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