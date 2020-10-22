Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро

Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро

Как сообщает Deutsche Welle, немецкий промышленный гигант Thyssenkrupp намерен продать, находящийся в затруднительном положении, сталелитейный бизнес, хотя пока не ясно, какая сделка будет заключена. Ясно одно: сталелитейный бизнес в ЕС в целом меняется.

Еще до пандемии потрясения были характерной чертой жизни в Thyssenkrupp.

Новость о предложении Liberty Steel Group Санджива Гупты не вызывает удивления, учитывая, что некогда могущественный немецкий промышленный конгломерат с прошлого года срочно пытается переопределить и реструктурировать всю свою деятельность. Крах сделки с Tata Steel заставил Thyssenkrupp активизировать усилия по наведению порядка внутри компании.

Мартина Мерц была назначена главным исполнительным директором в это же время в прошлом году специально для наблюдения за процессом сокращения расходов и оптимизации разрастающегося конгломерата с крупной задолженностью. Первая выполненная задача — это успешная продажа бизнеса по производству лифтов за 17,2 млрд евро (20,3 млрд долл.).

Теперь на кону - судьба стального подразделения крупнейшего немецкого конгломерата.

Хотя стоимость предложения Liberty Steel Group публично не разглашалась, представитель инвестиционного банка Jefferies сообщил Financial Times, что, по его оценкам, необязательное предложение оценивает стальную единицу примерно в 1 млрд евро и сделка с британской Liberty вовсе не неизбежна.

Условия необязательного предложения означают, что Thyssenkrupp может рассматривать предложения от других претендентов. Ранее в этом году М.Мерц сказала, что опыт работы с Tata означает, что Thyssenkrupp научилась "не брать на себя один вариант слишком рано".

Пока есть политическое противодействие слиянию или поглощению такой зарубежной фирмы, как Liberty, в земле Северная Рейн-Вестфалия. По этой причине возможно общегерманское слияние с Salzgitter,хотя ранее последняя заявляла о невозможности такого слияния. Тем не менее, любые сделки или слияния также могут быть торпедированы ЕС по причинам антимонопольного законодательства.

Есть также оппозиция со стороны немецких профсоюзов. Профсоюз IG Metall заявляет, что он категорически против сделки с Liberty, и призвал к государственной поддержке для предотвращения потери рабочих мест. Однако государство пока не выразило своей готовности к национализации TK.

МинПром по материалам МеталлТорг

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