Украинские АЗС переходят на отечественное топливо

В сентябре 2020 года в Украину завезли 100 тысяч тонн бензина, что на 20% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Большинство трейдеров в прошлом месяце снизили поставки.

Сеть ОККО в сентябре 2020 года завезла 24 тыс. тонн бензина, что на 21,2% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. У WOG импорт бензина снизился на 2,5%. Это два самых крупных импортера автомобильных бензинов в нашей стране.

«Амік Україна» в сентябре 2020 года завезла 6,9 тыс. т бензинов, что на 20% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В пятерку самых крупных импортеров бензинов входят также компании «БРСМ-Нафта» и «Укрпалетсистем» (сеть UPG). Они в сентябре 2020 года на 30% и на 22% соответственно увеличили ввоз белорусского бензина.

Эксперты считают, что импорт бензина снизился из-за того, что операторы топливного рынка стали больше ориентироваться на украинских производителей. Речь идет про «Укртатнафту» и «Укргазвидобування».